ذئب يمزق جسد طفل في حديقة الحيوانات ب “سوق عرعر”

متابعات-فجر :

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية مشعل بن عبدالله بإخلاء حديقة الحيوانات الموجودة في سوق عرعر مول، بعد تعرض طفل مساء أمس لعضة ذئب في يده.

وقال والد الطفل “عبدالله الرويلي” إن ابنه حضر مع عائلته لسوق عرعر، وأثناء تسوقهم كان الذئب في قفص قريب منهم دون أن يتم تأمينه بشكل مناسب، وعندما اقترب الطفل انقض عليه ومزق جسده، الأمر الذي جعله ينقله للمستشفى حيث ما زال منوماً.

وأضاف أن المسؤولين عن حديقة الحيوان عرضوا عليه مبالغ مالية مقابل التنازل، إلا أنه رفض، مطالبًا بمعاقبة المتسبب في هذا الإهمال حتى لا يتكرر مع أطفال آخرين.

أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي العنزي وقوع الحادثة؛ حيث لا يزال التحقيق جاريا بعد أن باشرت الجهات الأمنية الحادثة.