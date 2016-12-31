“مدني المدينة” يُخمد حريقًا بعمارة سكنية

متابعات – فجر

تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة من إخماد حريق اندلع بعمارة سكنية اليوم السبت، وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر أن الحريق اقتصر على بيت شعر وملحق، وتم إخلاء ٤ عوائل بعدد ٢٧ شخص دون إصابات ولله الحمد.