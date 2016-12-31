5 عوامل رئيسة رشّحت مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017

واس – فجر

وقفت 5 عوامل وراء اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 ، من قبل لجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية .

ويأتي من أبرز تلك المعايير وفقاً لرئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر آل فهيد، الطبيعة والمناخ والأنماط السياحية ، ومكانتها التاريخية ، وموروثها الثقافي و الاجتماعي ، والبيئة الزراعية الفريدة ، والمهرجانات المتنوعة التي تتميز بها المنطقة .

وتنحصر أهمية مدينة أبها في تنوعها البيئي ، واختلاف تضاريسها الجغرافية ، ففيها الغابات المنتشرة في متنزهات السودة ودلغان والحبلة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة، إلى جانب السهول الشرقية والسواحل الغربية، كما تكمن الأهمية لمدينة أبها في موقعها الاستراتيجي كونها ممر أهم الطرق التجارية ، ومسرح لمختلف التأثيرات الحضارية أبرزها مدينة جُرش .

وتستحوذ مدينة أبها ومراكزها والهجر التابعة لها مانسبته 70٪‏ من الغطاء النباتي في المملكة، ومن أشهر النباتات فيها أشجار العرعر ، النباتات الصبارية ونبات العدنه ونبات الطلح، كما تملك بيئة نظيفة وخالية من التلوث وبيئات محمية، مثل محمية ريدة .

وتتمتع مدينة أبها بموروث ثقافي واجتماع يتمثل في الأسواق الشعبية والقرى التراثية والبيوت الأثرية ولعل سوق الثلاثاء وقرية المفتاحة خير شاهد على ذلك، بالإضافة إلى الإطلالة الساحرة التي يتمتع بها جبل “ذره” الذي يتوسط مدينة أبها ، وهو أبرز المعالم السياحية والوجهات التي يقصدها السائح القادم إلى أبها.