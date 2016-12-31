الهلال يتشبث بالصدارة قبل التوقف

فيصل الخليل – الرياض – فجر

حقق الهلال فوزاً مهما قبل فترة التوقف على ضيفه التعاون بأربعة أهداف لهدفين.

الهلال تقدّم مبكرًا وبالدقيقة الرابعة عن طريق البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع التعاون بعدما حوّل عرضية نوّاف العابد لداخل مرمى حارسه فهد الشمري، بالدقيقة 11 سجّل ليو بوناتيني الهدف الثاني للهلال مُستغلًا خطأً فادحًا وتمريرة بالخطأ من الحارس التعاوني، ليُسجّل ليو الكرة ببساطة داخل المرمى الخالي ويُضاعف النتيجة للزعيم.

بالدقيقة 15 أهدر مجاهد المنيع فرصة إضافة الثالث بعدما فشل في استثمار عرضية ممتازة من ياسر الشهراني وأطاح بالكرة برأسه بعيدًا، بالدقيقة 20 أرسل البريك عرضية أرضية خطيرة حوّلها سالم الدوسري بالكعب لكن الكرة مرّت للخارج.

بالدقيقة 22 سجّل ليو بوناتيني هدفه الشخصي الثاني والثالث للهلال مُستغلًا تسديدة سالم الدوسري المرتدة من الحارس فهد الشمري، بالدقيقة 35 حاول البريك مُغالطة الشمري بعرضية خطيرة لكن حارس السكري أبعد الكرة للخارج.

بالدقيقة 36 أجرى دياز تغييرًا اضطراريًا بصفوف الهلال ودفع بعبدالمجيد الرويلي بدلًا من نيكولاس ميليسي، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بدقيقة واحدة نجح التعاون في تقليص الفارق وسجّل هدفه الأول عن طريق محمد البريك ظهير الهلال والذي حوّل عرضية المغربي منير الحمداوي لداخل مرمى زميله المعيوف، لينتهي الشوط الأول للهلال بثلاثية مقابل هدف.

بالدقيقة 51 أرسل العابد عرضية خطيرة داخل مناطق السكري للبرازيلي ليو لكن الأخير وصل متأخرًا، بالدقيقة 67 زجّ دياز بياسر القحطاني على حساب مجاهد المنيع.

الكاسر ياسر وفور دخول بدقيقة واحدة في الحصول على ركلة جزاء مُستغلًا إعاقة نايف موسى له داخل المناطق المحرمة، لينبري القائد الهلالي للركلة ويضعها بنجاح مُسجلًا رابع أهداف الهلال وهدفه الثالث هذا الموسم.

قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشر دقائق أهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الخامس رغم قيامه بتوغّل خطير داخل مناطق السكري، بالدقيقة 82 أنهى دياز تيغيرات الهلال بالدفع بماجد النجراني على حساب ليو بوناتيني.

بالدقيقة 87 قلّص التعاون الفارق عن طريق مدافعه ماتشادو بعد تمريرة بالرأس من طلال العبسي، لتنتهي المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين ووصوله للنقطة 37 ليضمن صدارة جميل قبل توقف الشتاء، تاركًا التعاون في المركز السابع بـ18 نقطة.