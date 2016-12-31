الشرطة البرازيلية تستجوب زوجة السفير اليوناني القتيل

وكالات – فجر

استجوبت الشرطة البرازيلية زوجة السفير اليوناني لدى البرازيل أمس الجمعة (30 ديسمبر) بعد ساعات من نقل تلفزيون جلوبو عن مصادر بالشرطة قولها إن السلطات تشتبه أن ضابط شرطة على علاقة عاطفية بالزوجة هو من قتل السفير بإيعاز منها.

وقال محققون برازيليون أمس إن شرطيا في ريو دي جانيرو اعترف بطعن وقتل السفير اليوناني بإيعاز من زوجة السفير التي كانت على علاقة عاطفية بالشرطي، وفي مؤتمر صحفي بريو دي جانيو قال المحققون إن الزوجة والشرطي وابن عمه الذي ساعده في نقل جثة السفير قيد الاحتجاز مع استمرار التحقيقات.

واختفى السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 عاما) منذ ليل الاثنين. وأبلغت فرانسواز زوجته ووالدة ابنتهما البالغة من العمر عشرة أعوام الشرطة يوم الأربعاء عن اختفائه.

وذكر تلفزيون جلوبو عصر الجمعة أن الضابط سيرجيو موريرا (29 عاما) اعترف بقتل السفير ليل الاثنين في المنزل الذي يملكه أميريديس في نوفا إيجواسو أحد أحياء الضواحي الشمالية المترامية الأطراف لريو والتي تتسم بالعنف.

وقال تلفزيون جلوبو إن المحققين عبروا عن اعتقادهم بأن فرانسواز وموريرا رتبا القتل مسبقا.