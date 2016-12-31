اليمن تُوقف 66 وكالة معتمدة لتفويج الحجاج

متابعات – فجر

وجه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني د. أحمد عطية، بإيقاف 66 من الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين.

وبحسب المذكرة التي وجهها الوزير اليمني، فإن قرار توقيف الوكالات الـ 66 جاء بسبب تخلف بعض الحجاج المسجلين لديها، والذين تتراوح نسبتهم إجمالاً بين 600 إلى500 حاج، بعد أن كانت تقلصت نسبة التخلف إلى الصفر في المواسم السابقة.

ولفت وزير الأوقاف والإرشاد اليمنية إلى مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء موسم الحج 1438هـ دون أن تفي تلك الوكالات بالتزامها بإعادة الحجاج المتخلفين إلى أرض الوطن، الأمر الذي استدعى إيقافها عن مزاولة نشاطها في موسم الحج 1438هـ، لعدم الوفاء بالتزامها، وفقاً للتعهدات والاتفاقيات المبرمة بينها وبين وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.

إلى ذلك، تشارك وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في اللقاء السنوي للإعداد والتحضير لموسم حج 1438هـ مع وزارة الحج في المملكة، والذي من المزمع عقده في الـ 25 من جمادى الأولى.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني د. احمد عطية، إنه سيتم مناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج اليمن وإسكانهم وتنقلاتهم والخدمات المقدمة لهم مع وزير الحج والعمرة بالمملكة د. محمد صالح بنتن، وعددٍ من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأشار الوزير عطية إلى أن اللقاء يأتي في إطار خطة وزارة الحج في المملكة للتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف الدول الإسلامية، لمناقشة الترتيبات والمتطلبات اللازمة للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1438هـ.