النادي العربي يجمع أندية القصيم

القصيم – فجر :

بهدف تسليط الضوء أكثر على منتدى ” أندية الظل بين الواقع والمأمول ” والذي ينظمه النادي العربي بـ “عنيزة” وذلك بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في إمارة دبي .

نظم مجلس إدارة النادي العربي بعنيزة مساء يوم أمس الأول في صالة الاجتماعات الرئيسية ندوة تعريفية عن المنتدى ضم رؤساء أندية منطقة القصيم وممثليهم .

وافتتح الأستاذ “عبدالعزيز الدرع” رئيس النادي العربي ، الندوة التعريفية بأندية الظل مبيناً أنها تعتبر واجهة مهمة لنشر النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على خارطة الوطن الكبير ، وتلعب هذه الأندية دوراً حيوياً في تغذية أندية الدرجتين الأولى والممتازة بالعناصر الموهوبة في شتى أنواع الرياضات وخاصة فرق كرة القدم بهذه الأندية ، إضافة إلى الأدوار المعروفة لأندية الظل فيما يتعلق بحركة النشاط الثقافي والاجتماعي في مختلف المناطق وعلى الرغم من تلك الأهمية إلا أن هذه الأندية ظلت ومازالت تعاني صعوبات كبيرة من أجل تسيير وتطوير الأنشطة بداخلها حتى تستطيع أداء رسالتها على الوجه المطلوب ، ومن هذا المنطلق بدأ التفكير من قبل كثيرين لطرح أفكار عملية تسهم في الدفع باقتصاديات هذه الأندية والخروج بها من دائرة الظل إلى براحات النور والتطور وذلك عبر مجموعة من الحلول والبدائل الممكنة، ويجيء منتدى دعم أندية الظل كواحد من الآليات المحفزة لتنشيط وتنمية إمكانيات هذا القطاع الرياضي العريض .

ولمّح الأستاذ محمد القاسم رئيس نادي التعاون، في مداخلة بالندوة إلى أنه من المهم معرفة ماهية الاستثمار إذ هناك استثمار يخص الزي الرياضي وآخر يخص مواقع الأندية ، وثالث يتمثل بالجزء الإعلاني وهى مصادر من الممكن أن تدر عوائد مجزية متى ما وفقت إدارة أي نادي في استثمارها بصورة صحيحة.

كما عرضت في الندوة تجربة نادي الخلود الناجحة والمميزة التي مكنت الادارة من الحصول على عوائد سنوية ثابتة تصل إلي أكثر من مليون ريال وعرضت أيضا تجربة مماثلة لنادي الهلالية.

وفى ختام الندوة رافق رئيس النادي العربي الحضور في جولة تعريفية بمقر النادي ومن بينها الصالة الدولية التي ستستضيف أعمال المنتدى، وركن المعارض الذى سيشهد أركان لأكثر من 60 نادياً من أندية الوطن لعرض فرصها الاستثمارية، ويمثل المنتدى الفرصة الحقيقية لأندية الظل بالمملكة العربية السعودية لعرض فُرصِها الاستثمارية أمام أكثر من 70 رجل أعمال و23 شركة عالمية وشخصيات مهمة في عالم الاقتصاد ، تم دعوتهم لحضور الفعاليات الأمر الذى جعله يمتلك الصيغة الدولية ويسعى لخدمة ما يزيد عن 130 نادي سعودي، جميعها تصنف أنها من أندية الظل إذ ان أهم أهدافه تعظيم الإيرادات المالية لها .