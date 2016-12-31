العوامره من بني رشيد.. تجدد الولاء والبيعة

حائل – فجر :

بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أعرب الشيخ عزيز بن عدله، عن اعتزازه بالسياسة الحكيمة في شتى المجالات التي تأتي في إطار تطلعات وطموحات الملك فقال :

في يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الآخر عام 1438 هـ – الموافق للذكرى الثانية لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله، نستذكر إنجازاته في مختلف الإتجاهات والجوانب السياسة والإقتصادية والأمنية والتنموية .

فعلى الصعيد الخارجي نجد أن المملكة زادت من مكانتها الدولية وثقلها السياسي لتقف بمصاف الدول العالمية ، وهذا بفضل من الله ثم بفضل سياسة القيادة الحكيمة التي جعلت من الدول أن تعزز معها العلاقات من أجل الوصول لهدف تنمية المصالح المشتركة .

وما قام به خادم الحرمين الشريفين من زيارات للدول الشقيقة ، إنما هو هاجس قائد عربي للإحتفاظ بوحدة الصف الخليجي لكسب المودة والمحبة والأخوة والقوة والهيبة وحسن الجوار، رغم ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وأمنية وظروف حرب .

ولا شك أن توقيع المملكة في 2 اغسطس 2015 ، ضمن 193 دولة وقعت على وثيقة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المنعقدة في الأمم المتحدة التي تضمنت 17 هدفاً منها :

القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة، والرفاهية، التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحيحة، المساواة ، توفير الطاقة النظيفة بإسعار معقولة، تأمين العمل اللائق، …….. الخ .

التي دشنها ولي ولي العهد النائب الثاني وزير الدفاع بعد اعتمادها وإقرارها من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، الذي أعطى الصلاحية لمجلس الشئون الإقتصادية والتنمية برسم الرؤية الإقتصادية والتنموية للممكة 2030 والتي اشتملت على 26 هدفاً ؛ لتتحقق على مرحلتين الاولى مرحلة التوازن المالي 2020 والثانية تمتد حتى 2030 لتتكامل أهداف ومقومات رؤية المملكة 2030 مع الاتفاقيات والاتجاهات العالمية .

وقد جاءت الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2017 ، واعده ومبشرة لتحقيق متطلبات أهداف الرؤية المنتظرة لبرنامج التحول الوطني 2030 .

وما هذا إلا دليل على عزم القيادة واهتمامها والمضي قدماً من أجل المستقبل وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة .

إن ماقامت به قيادتنا الرشيدة من إنجازات محل فخر واعتزاز للمواطن السعودي فقد ضربت القيادة الإرهاب المتطفل بيدٍ من حديد وتصدت للأفكار المنحرفة بكل قوة وحزم من أجل الإستقرار الأمني .

وأضاف “بن عدله ” :” بهذه المناسبة أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائي واخواني وجماعتي العوامره من بني رشيد نجدد الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ، ولولي ولي العهد النائب الثاني وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ،

ونبارك لهم وللشعب السعودي ولإنفسنا على مامنّ الله به على هذه البلاد من الأمن والأمان ونعمة الإسلام ” .