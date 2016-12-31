وزير التخطيط : ذكرى البيعة نستذكر فيها إطلاق خادم الحرمين رؤية 2030

واس – فجر :

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم تاريخي نجدد عبرها الولاء والطاعة لقائد الحزم والعزم، ونستذكر إطلاقه -أيده الله- لأحد أهم المبادرات الاستراتيجية في تاريخ وطننا المعطاء، وهي مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أو رؤية الحاضر للمستقبل , هذه الرؤية التي بدأ العمل بها اليوم، والتي يتم من خلالها تنويع مصادر اقتصادنا، ودعم نموه، والاستفادة من عمقنا العربي والإسلامي، وموقعنا الاستراتيجي كمحور ربط بين ثلاثة قارات.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة ذكرى البيعة : مما يستوجب الوقوف عنده طويلاً هنا، أن المملكة العربية السعودية أضحت بحمد الله ركيزة أساسية من ركائز عالمنا المعاصر بعضويتها في مجموعة العشرين، وباقتصادها الأكبر في محيطها الإقليمي, وقد تحققت هذه الإنجازات العظيمة في ظل مناخٍ دوليٍ مضطرب، ومحيطٍ إقليمي تتنازعه الأزمات، الأمر الذي يؤكد على حكمة قيادة هذا الوطن التي تجيد قراءة الواقع واستشراف المستقبل. داعين الله عز وجل أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح.

وتقدم معاليه في هذه المناسبة بأصدق آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والشعب السعودي كافة ، سائلاً العلي القدير أن يحمي مملكة الخير، وأن يحفظ لها أمنها وازدهارها.