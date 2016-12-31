نائب أمير حائل : المشاعر تحلق عالياً ونحن نشهد بلادنا في كل يوم لها منجز

واس – فجر :

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عن تهنئته للقيادة الحكيمة وللشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وقال سموه في تصريح صحفي ” إن القلوب تبتهج والمشاعر تحلق عالياً في سماء الفخر ونحن نشهد بلادنا في كل يوم لها منجز وفي كل عام تحتفل بتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد والكل يعيش حياة كريمة وبأمن وأمان ” , مضيفاً سموه إن البرامج التطويرية والمنهجية العملية التي شهدناها مع بدء هذا العهد الزاهر تجعلنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل وبما ينتظر أبناء الوطن في كافة المناطق من خير وحياة أفضل بإذن المولى القدير .