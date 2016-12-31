د. الفهيد: البيعة فرصة لتأمل إنجازات ضخمة تحققت خلال عامين

واس – فجر :

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم، واصفاً هذه المناسبة بأنها فرصة لتجديد الولاء والحب والانتماء لقائد كرّس حياته لخدمة دينه ووطنه وشعب هذه البلاد المباركة.

وقال د. الفهيد في تصريح بهذه المناسبة: “إن ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين تمثل فرصة لتأمل الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال عامين”، مشيراً إلى أنها تجسد ما يتصف به من صفات أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه والأمتين العربية والإسلامية وتحقيق السلام والاستقرار لبقية دول العالم ، وفق سياسة حكيمة تقوم على تعزيز السلام العالمي وتحقيق التعاون الدولي والإسهام في دعم الشعوب والنهوض بها.

وأضاف: “إن حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – على مستقبل هذا الوطن ومواطنيه تتجلى في رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تعد بداية رحلة بمشيئة الله نحو مرحلة حضارية تنموية جديدة ترتكز على أساسات وطيدة تدعمها عقول وطنية تخطط لحاضر زاهر ومستقبل مشرق ليكون هذا الوطن في مصاف الدول المتقدمة ذات الحضور القيادي المتميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.