فيس بوك يعرف هذه المعلومات عنك ولا يخبرك بها

متابعات – فجر :

هوس العديد منا بشبكات التواصل الاجتماعي يقابله ذلك الزخم الكبير من المعلومات التي تحتفظ بها شبكات التواصل عن مستخدميها، خاصةً موقع فيس بوك.

وبالرغم من أن المصدر الأول للمعلومات التي تحصل عليها شبكات التواصل تأتي من المستخدم ذاته، إلّا أن شركات مثل (فيس بوك) لديها توجُّه جديد لجمع أكبر عدد من المعلومات عن مستخدميها دون أن تخبرهم بذلك.

تعرّضت فيس بوك لانتقادات أكثر من مرة فيما يتعلّق بالخصوصية وحماية معلومات المشتركين، خاصةً فيما يتعلّق بالصور والبيانات الشخصية، لكن يبدو أن شغف الشركة بجمع المعلومات لا يتوقّف، حيث أصبحت ثاني شركة في العالم لديها بيانات عن المشتركين بعد عملاق البحث (جوجل).

بعض المعلومات التي تشاركها عن عمرك، وتاريخ ميلادك، وهاتفك الجوّال، وغيرها ليست كافية لدى فيس بوك، حيث استحدثت أساليب كثيرة يمكن من خلالها معرفة معلومات أكثر عن المشتركين مثل الاهتمامات، والمشاعر، وغيرها.

تعمل الشبكة الاجتماعية فيس بوك على شراء البيانات الخاصة بمستخدميها من أطرافٍ أخرى لتكمل ذلك النقص في المعلومات التي لا تعرفها عن المستخدمين، وذلك وفقًا لتقدير جديد نشر هذا الأسبوع حول الشبكة الواسعة للبيانات التي يمكن لفيس بوك أن تشتريها.

فيما يعد قيام فيس بوك بشراء البيانات الخاصة بمستخدميها أمرًا ليس جديدًا، حيث وقّعت الشركة في عام 2012 أول صفقة من هذا النوع مع شركة جمع بيانات المستهلك (داتالوجيكس Datalogix) الواقع مقرّها في دنفر، في ولاية كولورادو.

وتعمل المنصة حاليًا مع 6 شركاء بيانات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم: Acxiom، وEpsilon، وExperian، وOracle Data Cloud، وTransUnion، وWPP، ويتركَّز عمل غالبية هؤلاء الشركاء على المعلومات المالية.

كما تشمل البيانات الواردة من شركات البيانات تلك على فئات وأشياء مختلفة مثل إجمالي الأصول المالية السائلة القابلة للاستثمار بين دولار واحد و25 ألف دولار، وأفراد الأسرة التي تمتلك دخل إجمالي يتراوح بين 100 و125 ألف دولار.

وتأتي الغالبية العظمى من تلك المعلومات التي تجمعها منصة فيس بوك بشكلٍ مباشر من كيفية تفاعل المستخدمين مع الموقع، حيث وجد التقرير أن 600 صنف فقط، من ضمن 29 ألف صنف فئات، يوفرها فيس بوك لمشتري الإعلانات، يأتي من مقدّمي بيانات الطرف الثالث.