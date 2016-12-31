عادل عزت رئيساً للإتحاد السعودي لكرة القدم

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

انتهت انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم بإختيار المرشح عادل عزّت بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة القادمة والتي ستبدأ من الغد وحتى عام 2020، وذلك بعد تفوّقه على الثلاثي سلمان المالك، خالد المعمّر ونجيب أبوعظمة.

وشهدت الانتخابات 42 صوتًا هم أصوات الجمعية العمومية بعد انسحاب اللجنة الأولمبية بأصواتها الخمسة، وجاءت النتائج كالتالي:

الجولة الأولى: عزّت (15) – المعمّر (14) – المالك (12) – أبوعظمة (1)، واستبعد الأخير في الجولة الثانية.

الجولة الثانية: عزّت (20) – المالك (12) – المعمّر (10)، وأستُبعد الأخير في الجولة النهائية.

الجولة الثالثة والأخيرة: عزّت (25) – المالك (17).