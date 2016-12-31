“محافظ التحلية” في عهد سلمان العز والعطاء التحلية تحقق إنجاز وطني بحصولها على شهادتين من موسوعة جينيس

متابعات-فجر:

قال المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سجّلت في عهد الملك سلمان هذا العام 1437هـ / 1438هـ (2016م) رقمين قياسيين حصلت بموجبها على شهادتين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ إذ حققت الرقم القياسي لأكبر منشأة لإنتاج مياه البحر المحلاة في العالم، وكذلك احتضان السعودية أكبر محطة تحلية مياه البحر في العالم (محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء)، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين – حفظة الله مؤخراً.

وأبان أن يوم الذكرى الثانية لمبايعة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً على البلاد يأتي في وقت تشهد فيه العالم الكثير من التحولات والتحديات الاقتصادية إلا أن المملكة بفضل من الله ثم بوعي قيادتها الحكيمة حافظت على متانتها ورسوها بمختلف المجالات، وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتفتح آفاق من التطور، وتمكّن للمملكة من منافسة الدول المتقدمة من خلال تطبيق عدد من الأدوات المحترفة لترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل والنهوض بالصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء وتطوير قدرات العنصر البشري بما يتواءم ويواكب متطلبات التحولات الاقتصادية في العالم التي تمر بحالة تباطؤ كبير.

وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبايعته وكافة منسوبي المؤسسة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وواعداً بالسير قدماً في خدمة الوطن والمواطن في قطاع تحلية المياه الذي يخدم 73 مدينة وهجرة عبر 29 محطة على امتداد ساحل الخليج العربي والغربي تنقلها شبكة من خطوط الانابيب العملاقة إلى أطراف وطننا الغالي من شرقها إلى وسطها وشمالها ومن غربها إلى جنوبها حتى أضحت شبكة نقل المياه في المملكة هي الأطول في العالم.

وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من 6.6 ملايين متر مكعب يومياً، مضيفاً بإن المؤسسة تنتج الطاقة الكهربائية من خلال محطاتها ( ثنائية الغرض) التي تولد الطاقة الكهربائية بجانب إنتاج المياه، وتعمل هذه المحطات بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل(MSF)، ويستخدم جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل مرافق المحطة وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء، فيما يبلغ التوليد اليومي من الكهرباء في المؤسسة 7.173 ميجاوات في الساعة.

وقال أن المؤسسة قامت خلال العام 1337/1438 بمراجعة إجراءات العمل راميةً لزيادة كفاءة وكمية الانتاج مع خفض التكاليف من خلال برامج محترفة عملت على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة مسابقةً الزمن من اجل مواكبة تطلعات قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين و رؤية المملكة 2030 لتقديم الافضل في خدمة المواطن

وأضاف محافظ التحلية أسأل الله أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك خطاه ويديم عليه وعلى بلادنا الغالية الامن والامان .