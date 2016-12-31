انشاء وحدة استراتيجية مسؤولة عن مشتريات جميع الوزارات والجهات الحكومية

متابعات-فجر:

قالت صحيفة “المدينة” إنه سيتم إنشاء وحدة مشتريات استراتيجية لتكون مسؤولة عن مشتريات جميع الوزارات والجهات الحكومية، بحيث لن تتمكن تلك الجهات من الشراء مباشرة، باستثناء بعض الحالات الطارئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة ستكون مستقلة، ومسؤولة عن إدارة فئات الإنفاق بمستويات مختلفة والاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل لتحسين الجودة والقيمة.

وستقوم وحدة المشتريات المركزية بطرح المشتريات المطلوبة لجميع القطاعات الحكومية في منافسة واحده ووقت واحد مجتمعة عبر «المنصة الموحدة» الجاري الإعداد لإطلاقها، مما يسهم بتخفيض السعر عن أسعار السوق.

وتهدف وحدة المشتريات المركزية إلى الحد من عمليات الهدر والغش والتلاعب ونحوه.