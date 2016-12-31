روسيا تقرر إرسال طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعيد الدبلوماسيين الروس

متابعات-فجر:

قال مصدر في مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئاسة الروسية قررت إرسال طائرة تابعة لها إلى أمريكا.

وقد تقرر إرسال طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعيد الدبلوماسيين الروس “غير المرغوب بهم” في أمريكا إلى موطنهم.

وجاءت هذه الخطوة بعدما واجه الدبلوماسيون الروس “غير المرغوب بهم” صعوبات في شراء تذاكر سفر إلى موسكو لأن تذاكر السفر قبل رأس السنة كانت قد نفذت.

يُذكر أن الإدارة الأمريكية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباكا قد أعلنت طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا بتهمة التجسس وارتكاب ما يُخالف صفاتهم الدبلوماسية.