د. المنيف : العنف الأسري أصبح ظاهرة والذكور أكثر تعرضاً من الإناث للإيذاء الجنسي

متابعات-فجر:

كشفت د.مها بنت عبدالله المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن نتائج الدراسات المسحية التي نفذت في المملكة العربية السعودية أكدت على أن العنف الأسري وإيذاء الأطفال يشكل ظاهرة مجتمعية تستلزم تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من مظاهر العنف وانتشاره، جاء ذلك خلال لقاءها مع إعلاميون مبادرون.

مشيره أيضا إلى أن الدراسات المسحية أثبتت عن تزياد حالات ومظاهر العنف ضد المسنين الذكور أكثر من الإناث، فيما أظهرت دراسات أخرى أن حالات التعرض للإيذاء الجنسي لدى الذكور في المملكة أكثر من الإناث.

واستعرضت د.المنيف خلال اللقاء أبرز المشاريع التي أعدها البرنامج ونفذت من قبل الشركاء مثل مشروع التوعية بأضرار هز أو رج الأطفال الرضع، ومشروع الحماية من الإيذاء ومشروع السجل الوطني الذي سجل أكثر من 2000 حالة عنف، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع الحماية والحد من التنمر (عنف الأقران) بالتعاون مع وزارة التعليم.

كما أكدت د.المنيف أن البرنامج منذ إنشائه بمرسوم ملكي عام 2005م لا يقدم خدماته بشكل مباشر لضحايا العنف والإيذاء، بل يعمل على تصميم وإعداد برامج ومشاريع متنوعة يقدمها للشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أبرزها التعليم والصحة والداخلية والعمل والتنمية المجتمعية، كما أن هناك العديد من المؤتمرات والحملات والفعاليات المحلية نفذها البرنامج في الاماكن العامة بهدف التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري بين المجتمع ،

فيما وضحت د.المنيف أن خط مساندة الطفل والذي تم انشائه عام ٢٠٠٩ م 116111 يعمل حالياً 16 ساعة وسوف يقدم خدماته قريباً على مدار 24 ساعة للأطفال حتى سن 18 سنة على مستوى المملكة حيث يتم استقبال الاتصالات من ذوي الاطفال ليتم تقديم الاستشارات من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون الاستشارات والتوجيه والإرشاد الأسري للطفل وذويه لمعرفة حقوقهم وتوجيه حالات الإيذاء والعنف للجهات المختصة.

فيما استقبل ٢٠٠٠ حالة معنفه ضد الأطفال منذ ٢٠٠٩ وتم احالتها للجهات المعنية وتنوعت حالات العنف التي استقبلها البرنامج لتتضمن 27.5% حول مشكلات الطفولة للصحة النفسية والاجتماعية، وشكلت الطفلة 46% من المتصلين، والمرأة 43%، كما جاءت حالات العنف الجسدي في أعلى القائمة 31% لتتصدر حالات الإساءة والعنف يليها العنف النفسي 25.2%، وتم إحالة بعض من البلاغات للجهات المختصة أغلبها من نصيب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 54%، يليها الداخلية 19%، ثم المؤسسات الحقوقية 16%، فالتعليم 10%، فالصحة 1%.

وفي نهاية اللقاء تقدمت د.المنيف بالشكر لإعلاميون مبادرون على زيارتهم فيما دعت الإعلام بكافة وسائله وقنواته للتعاون مع البرنامج والمساهمة في نشر ثقافة الأمان الأسري والحماية والحد من مظاهر العنف والإيذاء في المجتمع.