مدير عام الشؤون الصحية بالرياض: ذكرى البيعة تجسد تأييد أبناء المملكة لتوجهات القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة الانجازات

متابعات -فجر

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- بمناسبة ذكرى بيعته المباركة قائداً لمسيرة الوطن ورباناً لسفينة المملكة على طريق النهضة والتطور منوها بالإنجازات العظيمة التي تحققت في عهده –أيده الله- في مختلف المجالات ومنها خدمات الرعاية الصحية.

وقال د.الدوسري في تصريح بهذه المناسبة، أن مشاعر الحب والعرفان التي تتجلى مظاهرها في ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- في ربوع البلاد تجسد حالة التلاحم وهذه العلاقة الفريدة التي تجمع الشعب السعودي بقيادته الرشيدة، كما تعبر عن امتنان أبناء المملكة وتقديرهم لما تحقق من انجازات كبيرة منذ تولي المليك يحفظه الله مسؤولية قيادة البلاد بكل حكمة واقتدار ورسالة تأييد وعرفان تتجدد لمواصلة مسيرة الانجازات من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاء.

وأضاف د.الدوسري أن السياسات الرشيدة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على كافة المستويات تفتح آفاقاً رحبة للمزيد من التطور لتتبوأ المملكة مكانة رفيعة إقليميا ودولياً وفق ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الطموح، وهو ما تجلى بوضوح في ميزانية الانضباط والشفافية التي أعلنت مؤخراً وحملت الكثير من علامات الثقة والتفاؤل بالمزيد من الخير والرفاهية لأبناء الوطن بما في ذلك مخصصات الرعاية الصحية والاتجاه نحو تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية واشراك القطاع الخاص في تقديمها وفق أسس ومعايير دقيقة.

وقال الدكتور الدوسري يشرفني في ذكرى البيعة أن أرفع باسمي ونيابة عن جميع منسوبي صحة الرياض والمنشآت الصحية التابعة لها أسمى التهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة مجددين العهد على بذل كل الجهد لما فيه رفعة الوطن، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ذخراً لوطنه وأمته وأن يسدد على طريق الخير خطاه.