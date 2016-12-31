تخلصي من تجاعيد العنق ب” البرتقال”

متابعات-فجر

تظهر التجاعيد مع التقدم في العمر ، وتبدأ بالعنق ويصبح مترهلاً ، ولمعالجة هذه المشكلة، ننصحك بتجربة قناع فعّال، مؤلف من جميع المكونات الطبيعية ومن بينها البرتقال.

و يحتوي البرتقال الغني بالفيتامينات على مضادات الأكسدة التي تقي من أمراض عدة كالسرطان والإنفلونزا والتهابات المفاصل وتقرّحات المعدة.

وتوصلت الدراسات العلمية أنه يحافظ على صحة القلب، والأوعية الدموية لاحتوائه على الألياف الغذائية وينصح به للتخلص من الدهون والسموم المتراكمة في الجسم، وللمصابين بحصوات الكلى.

وايضا مفيد جداً للشعر والبشرة، فهو فعّال للقضاء على القشرة وتقصّف الشعر، بالإضافة إلى أنه يساعد البشرة على استعادة الكولاجين، ويقوم بتفتح لونها وترطيبها ويشد الجلد ويزيل التجاعيد ويضفي النضارة والحيوية على الوجه والعنق.