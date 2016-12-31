الشهري : ملاحظات أعضاء الشورى بشأن أداء الهيئة وجيهة وسنعمل بها

متابعات -فجر

قال المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الشهري، إن ملاحظات أعضاء بمجلس الشورى بشأن أداء الهيئة وجيهة، مؤكداً أنهم سيعملون بها.

وأوضح الشهري أنهم ينتظرون من الشورى مخاطبة هيئة التلفزيون بشأن حل هذه الملاحظات.

كان مجلس الشورى قد ناقش، الأربعاء الماضي، التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشن عددٌ من أعضاء المجلس هجوماً لاذعاً على القنوات الفضائية السعودية التابعة للهيئة، واصفين إياها بـ”الضعيفة” مقارنة بمنصات إعلامية على “يوتيوب” و”تويتر”، ومؤكدين أن الوزراء والمسؤولين صاروا يذهبون لقنوات فضائية؛ بسبب ضعف القنوات الرسمية.