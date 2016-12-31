بالفيديو.. أحد المشاركين في إعدام الرئيس العراقي السابق: صدام لم يبال بإعدامه وظل يردد الهتافات

متابعات -فجر

تناول مسؤول أمني عراقي بارز، أحد المشاركين في عملية إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بعض التفاصيل الجديدة التي تخص توقيت إعدامه بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك الكلمات التي قالها قبيل الإعدام.

وقال موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني العراقي سابقاً، خلال مداخلة مع قناة “روسيا اليوم”، إنه للصحة فيما يتردد عن تعمد الحكومة العراقية إعدام صدام حسين في عيد الأضحى لإرضاء بعض الجهات ، وانه مجرد شائعات.

وتحدث الربيعي عن تفاصيل لحظات إعدام صدام حسين بمناسبة مرور عشر سنوات كاملة على حادثة الإعدام، قائلاً: “إن صدام لم يبال بإعدامه على الإطلاق ولم يبد أي تأثر أو خوف، وظل يردد هتافات “عاشت الأمة وعاش الشعب وعاشت فلسطين والموت للفرس المجوس والموت لأمريكا”.

وأوضح ان أعضاء بارزين بالحكومة العراقية التي تولت المسؤولية عقب عام 2003 رفضوا التوقيع على تنفيذ حكم إعدام صدام، لافتاً إلى أن بعض المنفذين لحكم إعدامه هم مَن سربوا فيديو يخص لحظات تنفيذ الحكم فيه ربما بهدف الحصول على المال أو الشهرة، وأن الشريط المسجل رسمياً لعملية الإعدام موجود لدى رئيس الوزراء العراقي حينذاك.