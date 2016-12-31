بالفيديو ..مواطن يوثق تغيب الكادر الطبي بمركز صحي في حفر الباطن

متابعات -فجر

أقدم مواطن على توثيق خلو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن، من الكادر الطبي والإداري ومن موظفي الاستقبال خلال ساعات الدوام الرسمي للمركز.

وقال المواطن أن تصوير المقطع كان عند قرابة الساعة 1:30 ظهراً، كما أفاد عدد من المراجعين بأنهم ينتظرون الحصول على الخدمات الطبية من بعد صلاة الظهر دون أن يحضر أحد.

واكد المواطن تواجد موظف واحد فقط داخل المركز الصحي، وهو موظف الصيدلية، الذي بدوره هاجم المواطن وطلب منه التوقف عن التصوير، وأغلق نافذة الصيدلية في وجهه.

حرص المواطن على المرور بمكتب المدير وعيادات الأطباء؛ حيث بدت خالية، كما صوّر المواقف الخارجية للمركز الخاصة بالموظفين، ولم تكن بها سوى سيارة واحدة فقط.