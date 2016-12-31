طرق علاج مشاكل البشرة والشعر بزيت “الجلسرين”

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زيت الجلسرين هو أحد الزيوت الطبيعية الهامة الموجودة في منزل كل فتاة في فصل الصيف والشتاء، وهذا لاحتوائه على فيتامينات تغذي البشرة وتعالج الشعر وتخلص البشرة من العديد من المشاكل، لذا من المهم لكِ التعرف على فوائد زيت الجلسرين و استخدامه في العلاج بالخلطات الطبيعية. فوائد زيت الجلسرين يخلصك من التشققات البيضاء التي تصيب البشرة في فصل الشتاء. يكسب البشرة اللمعان اللازم ، ويساعد على ترطيب البشرة في حالة المداومة على استعماله. يساعد على التخفيف من آثار البقع الداكنة في الوجه. مقشر لطيف على البشرة الدهنية لأنه لا يسبب لها الالتهابات بعكس المقشرات الأخرى. علاج البشرة الدهنية وكيفية العناية بها والتغذية السليمة لها يساعد على إزالة آثار حب الشباب والرؤوس السوداء في البشرة الدهنية. يخلصك من تشقق الشفاه بسبب الجفاف الذي تتعرض له في فصل الشتاء ، لأنه يساعد في ترطيبها. يقوم بتغليف الشعرة من الخارج لذا فهو يساعد في فرد الشعر المجعد ويعالج الشعر الجاف لأنه يعمل على ترطيب بصيلة الشعر.الطرق التجميلية لعلاج البقع الداكنة علاج مشاكل البشرة بزيت الجلسرين يمكن للنساء الباحثات عن وصفات طبيعية بأقل التكلفة اتباع هذه العلاجات باستخدام زيت الجلسرين للحصول على فوائد زيت الجلسرين كاملة، وهي: تشقق الشفاه عند تعرض الشفاه للتشقق ادهنيه طوال الليل على شفتيكِ، ولعلاج الجفاف الذي تصاب به البشرة في فصل الشتاء ادهني جسمك بزيت الجلسرين مع زيت الزيتون واتركيهما حتى يمتصهما الجسم ثم احصلي على حمام دافئ. البقع الداكنة للتخلص من الندوب والبقع الداكنة على الوجه يمكنك مزج زيت الجلسرين مع الليمون بالتساوي ، ثم دلكي البقع بأناملك بحركة دائرية لتنشيط الدورة الدموية في وجهك، وحتى تمتص البشرة المزيج كلياً اتركي المزيج لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي البشرة بالماء الدافئ أو الفاتر وليس الساخن. فرد الشعر امزجي الزيوت الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات مهمة للشعر كزيت الزيتون وزيت الخروع الذي يعمل على تكثيف الشعر وتطويله وزيادة الرطوبة واللمعان، امزجي كمية متساوية من هذه الزيوت مع زيت الجلسرين وضعيه على شعرك لمدة ثماني ساعات مع وضع غطاء رأس بلاستيكي، ويمكنك خلط زيت الجلسرين مع أحد الزيوت العطرية كاللافندر وضعيهما على شعرك مع تدليك فروة الرأس ثم اشطفي شعرك بماء دافئ. اقرئي أيضاً: أفضل الزيوت لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه علاج النمش من فوائد زيت الجلسرين أنه يعالج النمش أو البقع المتصبغة باللون الأحمر أو البني، فقط قومي بطحن كوب من الأرز حتى يصبح ناعماً مثل البودرة، ثم أضيفي الأرز المطحون إلى كوب من الحليب والجلسرين واخلطي المكونات حتى يصبح الخليط متماسكاً، ودلكي به بشرتك والمنطقة المليئة بالنمش واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف، ثم اشطفي وجهك بمياه دافئة، فالأرز الأبيض يعمل على تنظيف وتفتيح لون البشرة وزيت الجلسرين يساعد في ترطيب الجلد ولمعانه. علاج حب الشباب عزيزتي لا تقلقي من حب الشباب بعد الآن فيمكنك تخفيف آثاره باستعمال زيت الجلسرين والخيار، لأن الخيار يحتوي على فيتامين أ الذي بدوره يعمل كمضاد للأكسدة ويؤخر من ظهور التجاعيد ويرطب الجلد، لذا فهو أحد أهم الثمار التي يتكون منها كريمات ومرطبات التجميل، قومي بهرس خيارتين وأضيفيها إلى ملعقة كبيرة من الجلسرين والطحين النقي، ثم ادهني الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة نصف ساعة. نعومة اليدين الجلسرين من المرطبات المهمة لنعومة اليدين لما له من أثر كبير في الترطيب، يمكنك خلط العسل الدافئ مع ملعقة من الجلسرين، وأضيفي كمية متساوية من زيت الزيتون والسمسم واللوز، فهذه الزيوت مغذية للبشرة وزيت اللوز يعمل على توحيد لون البشرة، ادهني هذا الخليط على يديكِ كل مساء قبل النوم. اقرئي أيضاً: علاج جفاف اليدين وتشققهما في فصل الشتاء غسول الوجه بعد استخدام زيت الجلسرين، يمكنك تحضير غسول من محلول الماء والملح عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب ماء، هذا الغسول يساعدك في تقشير الوجه. خلطات طبيعية بزيت الجلسرين زيت الجلسرين والليمون هذا الخليط فعال جداً في التخلص من مشكلة اسمرار البشرة فهو يساعد على ترطيب وتفتيح لون البشرة، فيمكنك وضعه على المناطق السمراء مثل منطقة تحت الإبط والمنطقة حول العانة والركبة والكوع، ولكن قد يحدث تهيج للبشرة الحساسة من الليمون مثل احمرار الجلد تخلصي من اسمرار الكوع والركبة بطرق طبيعية وآمنة المكونات: نص كوب من زيت الجلسرين+ 2 ثمرة ليمون + ربع كوب من زيت اللوز + ربع كوب من زيت الخروع + ملعقة صغيرة من زيت المسك أو المسك المطحون. طريقة الاستخدام : يتم خلط هذه المكونات معاً في وعاء صغير ثم وضعها في الثلاجة لمنع التأكسد، ويدهن بالخليط الجسم ويوضع طوال الليل، وهناك طريقة أخرى وهي مزج ربع كوب من زيت الجلسرين مع ملعقة عصير الليمون. الجلسرين وماء الورد لإزالة السيلوليت يساعد خليط زيت الجلسرين وماء الورد على التخلص من مشكلة السيلوليت والخيوط البيضاء في الجسم التي تظهر لمن يتبعون الحمية الغذائية أو الرجيم، كما أن ماء الورد له فوائد مذهلة في ترطيب الجلد وإكساب الجلد النعومة. المكونات: ملعقة من ماء الورد + ربع كوب من زيت الجلسرين + ربع كوب من زيت الزيتون + ملعقة شَبّة مطحونة + ملعقة كريم مرطب للبشرة . طريقة الاستخدام : اخلطي هذه المكونات معاً ثم ضعي كمية مناسبة على المكان الذي تريدين التخلص من السيلوليت منه واتركيه لمدة ساعة، واغسليه بماء دافئ، كرري هذه الوصفة حتى تتخلصي من مشكلة الخيوط البيضاء والسيلوليت. زيت الجلسرين وزيت جوز الهند هذا الخليط يساعد على ترطيب شعرك وحمايته من الجفاف، ويساعد زيت جوز الهند على تنعيم الشعر وترطيبه، بإضافة زهرة الليسان التي تقوم بتنعيم الشعر. المكونات: ربع كوب من زيت جوز الهند + ربع كوب من زيت الجلسرين + زهرة الليسان أو النيسان. طريقة الاستخدام: يوضع قليل من بتلات زهرة النيسان في إناء من الماء مع إضافة زيت جوز الهند والجلسرين واستخدامه كغسول للشعر ، هذا الخليط يعمل على زيادة لمعان الشعر. زيت الجلسرين والبقدونس المكونات: ملعقة من زيت جوز الهند + ملعقة من الجلسرين + القليل من أوراق البقدونس. طريقة الاستخدام: ضعي أوراق البقدونس في إناء مع إضافة الماء له واتركيهما على نار هادئة حتى الغليان ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند وزيت الجلسرين على الخليط بعد إزالته من على النار واستمري بالتقليب حتى يتجانس الخليط، وطبقي هذه الوصفة بنفس الطرق السابقة. نصائح عند استخدام الجلسرين لا تستخدمي الجلسرين بمفرده واستخدمي معه زيوت طبيعية. جففي بشرتك بعد الاستعمال حتى تغلق مسام البشرة. يفضل ألا يستخدم الجلسرين في الجو البارد إلا ومعه العسل أو الليمون حتى لا يسبب الجفاف لبشرتك. والآن يمكنك الاستفادة من زيت الجلسرين بعد أن تعرفتِ على فوائد زيت الجلسرين وأهميته واستخداماته في خلطات طبيعية للشعر والجسم.