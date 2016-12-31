الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يحرر مواقع بشبوة ويقترب من البيضاء

متابعات-فجر :

حرر جنود اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة اليوم، مواقع جديدة في الجبهة الشرقية وكبدوا مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر كبيرة في الرواح والعتاد.

وأوضح قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل العولقي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أبطال اللواء والمقاومة حرروا موقع السويداء بعد معارك ضارية مع المليشيا الانقلابية، ويواصلون الزحف باتجاه جبل المنقاش بعد فرار المليشيا إليه بعد أن مقتل خمسة من عناصرها، في حين قتل أحد جنود اللواء 21 ميكا .

وقال العميد العولقي إن جنود اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية يشددون الحصار على مسلحي المليشيا الانقلابية من عدت اتجاهات في قرن الصفراء.

إلى ذلك شن طيران التحالف العربي غارتين على ما تبقى من عناصر المليشيا في الجهة الغربية والشمالية لحيد بن عقيل وهجر كحلان التاريخي في ظل تواصل قصف مدفعية اللواء 19 مشاه لمواقع تجمعات المليشيا الانقلابية.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن اللجان الرئيسة والفرعية الخاصة بصرف مرتبات ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن في المناطق العسكرية كافة سلمت مرتبات أكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن.

وثمن بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الدعم الكبير المقدم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، مؤكدًا أن لجان صرف المرتبات مستمرة في أداء واجباتها حتى الانتهاء من عملية الصرف لجميع أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية وفي المناطق العسكرية.