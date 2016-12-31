العميد يحرج أتليتكو مدريد

فيصل الخليل – الرياض – فجر :

احتفل الاتحاد اليوم بذكرى مرور 90 عاماً على تأسيسه بحفل أسطوري على ملعب الجوهرة بدء بحفل غنائي قاده الفنان عبدالمجيد عبدالله تم عرض صور تاريخيه لنادي الاتحاد وختم هذا الحفل بمباراة إستعراضية مع فريق ريال مدريد الأسباني وإنتهاء هذا اللقاء بفوز أتلتيكو بثلاثة أهداف لهدفين

الأتليتي تقدّم بالدقيقة 23 عن طريق جناحه خوانفران الذي ارتقى لكرة جابي آريناس الطولية ووضعها “بالكعب” ومن الوضع طائرًا، بالدقيقة 44 نجح المصري محمود كهربا في تعديل النتيجة مُستغلًا عرضية أحمد عكايشي الذي وضع الاتحاد في المقدمة بالدقيقة 45+1 مُستغلًا مجهودات وعرضية أرضية من كهربا الذي قام بتمرير الكرة “كوبري” بين أقدام الثنائي سول نيغيث وستيفان سافيتش على التوالي قبل إيصال الكرة لمهاجم منتخب تونس، لينتهي الشوط الأول اتحاديًا بنتيجة 2/1.

بداية الشوط الثاني دفع سييرا بالثنائي خالد السميري وماجد الخيبري وسحب كارلوس فيانويفا وعدنان فلاتة، ليرد سيميوني بسحب 6 من عناصره الأساسية هم كوكي، جريزمان، جابي، خوانفران، سول وجاميرو وأقحم بدلًا منهم توريس، آنخل كوريّا، كاراسكو، نيكولاس جايتان، توماس بارتي ولوكاس فيرنانديز.

بالدقيقة 56 أهدر محمود كهربا فرصة إضافة الثالث وأهدر برعونة كبيرة فرصة ذهبية صنعها له الأنصاري، لتصل تسديدة كهربا سهلة ليد الحارس ميجيل مويا، بالدقيقة 62 دفع سييرا بعمّار الدحيم، معتز تمبكتي وياسين حمزة وسحب بدر النخلي، جمال باجندوح وأحمد عسيري، بعدها بدقيقتين احتسب المرداسي ركلة جزاء للأتليتكو ترجمها النينو فيرناندو توريس لهدف ثانِ للأتليتي لتعود المباراة لنقطة البداية.

بالدقيقة 71 سجّل المدافع الأوروجوياني خوزيه خمينيز الهدف الثالث للأتليتي برأسية مُستغلًا ركلة حرّة نفذها الأرجنتيني آنخيل كورّيا بشكل عرضي، لتنتهي المباراة بفوز الأتليتكو بثلاثية مقابل هدفين.