“القوات العراقية” تحقق تقدماً في عدة محاور ب”شرق الموصل “

متابعات-فجر :

أعلنت القوات العراقية أمس الجمعة إحراز تقدم في العديد من المحاور ضمن المرحلة الثانية من عمليات تحرير نينوى من قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتشير الى مقتل نحو 240 من مسلحين .

وذكر قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان “ان قطعات المحور الشمالي تمكنت اليوم من السيطرة على معمل أدوية الحكماء ومجزرة بعويزة جنوب تلكيف ورفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات”.

وأضاف يارالله انه “في المحور الشرقي للساحل الايسر تواصل قوات جهاز مكافحة الارهاب التقدم باتجاه حي القدس الثانية والكرامة وهي مستمرة بعملية التطهير”.

وأشار إلى أن مسلحي (داعش) حاولوا التعرض للقوات العراقية المتقدمة في لمحاولة لعرقلتها وقاموا بتفجير ست عربات مفخخة فيما تفكيك عربة سابعة كما تم قتل اكثر من 70 من مسلحي التنظيم عن طريق القوات المهاجمة وطيران التحالف الدولي.

اما في المحور الشرقي فتمكنت قوات مكافحة الارهاب من تدمير أربع مركبات وقتل اكثر من 50 مسلحا في حين أنه بالمحور الجنوبي للساحل الايسر كانت نتائج العمليات تدمير 15 مركبة مفخخة وعربات تحمل رشاشات ثقيلة وقتل اكثر من 95 مسلحا فضلا عن تدمير مستودع كبير للاسلحه في حي الانتصار.

من جهته قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت أن فرقه ما زالت تواصل عملياتها لما تبقى من الساحل الايسر لمدينة الموصل.

وذكر جودت في بيان أمس الجمعة “أن تنظيم (داعش) ينهار في أحياء الجانب الايسر وأن الشرطة الاتحادية قتلت 25 من قياداته ومقاتليه الأجانب ودمرت معاقله المهمة فيما تواصل قطعات الفرقة الخامسة توغلها في مناطق جدية المفتي والانتصار والوحدة والقدس والسلام”.

ولفت إلى أن “القوات تمكنت وبإسناد من طيران الجيش من تدمير عربة في حي الوحدة وقتل القيادي في (داعش) الإرهابي المدعو عمار هويدي فيما قامت بقصف دفاعات الارهابيين بإسناد الرصد الجوي للطائرات المسيرة في مناطق الجانب الايسر”.

إلى ذلك قامت الشرطة الاتحادية باجلاء المئات من العائلات النازحة التي بلغ عدد أفرادها نحو 500 شخص من حي الانتصار وقرية شهرزاد وتم تأمين نقلهم الى المخيمات.

يذكر أن القوات العراقية سيطرت حتى الآن على 46 حيا في مدينة الموصل بمحافظة نينوى وعلى 44 بالمئة من مساحة محافظة نينوى بالاجمال وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من معركة استعادتها من قبضة (داعش) بالعملية التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي.

وتشارك في العملية القوات العراقية وقوات البيشمركة والتحالف الدولي المؤلف من نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة.