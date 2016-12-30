جاريدو: تعاقدات جديدة وضم محترفيّن لتدعيم الفريق

متابعات – فجر :

أكد مدرب فريق الاتفاق الأسباني خوان جاريدو، أنه ماضي في مشروع بناء الفريق وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين: “هناك إصرار لدى أعضاء مجلس الإدارة للسير في مشروع البناء وصناعة فريق منافس يحقق تطلعات الجماهير الاتفاقية”، وأضاف: “سنرى تغيرات مختلفة في الفريق خلال شهر يناير، منها التعاقد مع لاعبين أجنبيين، وعملية إحلال أفراد جدد تتطلب وقت لتحقيق الانسجام”.

وأشار جاريدو لضرورة تحسين عدد من الجوانب في أداء الفريق، وقال: “‏هناك أمور ننفذها بشكل جيد مثل السيطرة والاستحواذ في الملعب ولكن تظل بعض الجوانب التي نحتاج لتحسينها مثل الجانب الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية بفاعلية أكبر”.

وأثنى جاريدو على أداء وجدية لاعبي فريقه وقدرتهم على التطور والتجاوب معه، مؤكداً بأن أفراد الفريق يتمتعون بمستوى عال من الانضباطية والاحترافية لا تعكسها نتيجة المباراة الأخيرة مع الأهلي، وكان حديث وقال: “‏يجب ألا نعتمد على نتيجة مباراة واحدة في تقييم اللاعبين، نحن نقوم ببناء فريق احترافي على المدى البعيد وهذه المنهجية التي نعمل عليها “.