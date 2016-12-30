الوحدة يخطف فوزاً غالياً أمام الرائد في دوري جميل

متابعات – فجر :

حقق الوحدة فوزاً غالياً على ضيفه الرائد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “الشرائع” في مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين، سجل إسماعيل بانقورا هدف الرائد الأول من ضربة جزاء عند الدقيقة 66، وتمكن الهداف مختار فلاتة من إدراك هدف التعادل للوحدة من ضربة رأسية رائعة عند الدقيقة 73 من عمر المباراة، وتمكن قائد الوحدة كامل الموسى من تسجيل الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأسية رائعة عند الدقيقة 85، وبهذه النتيجة ارتفع الوحدة برصيده من النقاط إلى 13، فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن في ترتيب الدوري.