انقطاع الكهرباء لليوم الثاني في اسطنبول إثر عاصفة ثلجية

متابعات – فجر :

شهدت اسطنبول أكبر مدينة في تركيا اليوم الجمعة انقطاعات متتابعة للكهرباء لليوم الثاني وقالت وزارة الطاقة إنها ناتجة عن أعطال في خطوط نقل الكهرباء بسبب سقوط كثيف للثلوج وعاصفة في المنطقة.

وفي أحدى المراحل اليوم الجمعة تأثر 20 حيا في الجانب الأوروبي من المدينة وحده بانقطاعات الكهرباء بما في ذلك بعض المناطق المكتظة بالسكان وذلك وفقا لشركة (بي.إي.دي.إيه.إس) التي توزع الكهرباء لنحو 4.3 مليون شخص في الشطر الأوروبي من اسطنبول.

والمدينة التي يقطنها أكثر من 14 مليون نسمة تمتد في القارتين الأسيوية والأوروبية عبر مضيق البوسفور. وشهد الشطر الآسيوي من المدينة أيضا انقطاعات واسعة للكهرباء وحذرت شركات الكهرباء من انقطاعات متكررة غدا السبت.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن 11 فريقا يعملون على حل أعطال خطوط نقل الكهرباء التي تغذي اسطنبول بسبب التساقط الكثيف للثلوج وعاصفة في منطقة مرمرة الشمالية التي تقع فيها المدينة.

وأضافت الوزارة قائلة “الانقطاعات لا تؤثر على اسطنبول بأكملها إنها مستمرة بشكل جزئي في مناطق محددة. توفير الكهرباء لاسطنبول بالكامل سيتحقق في فترة وجيزة” نافية تقارير عن أن انخفاض إمدادات الطاقة هو الذي تسبب في الانقطاعات.