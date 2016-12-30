شرطة القصيم: مقتل أحد رجال الأمن بقوة الطوارئ بطلق ناري “غير صحيح”

متابعات – فجر :

أعلنت شرطة منطقة القصيم عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل رجل أمن بقوة الطوارئ الخاصة بطلق ناري.



وأوضح الرائد “بدر السحيباني” الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ” مقتل رجل أمن تابع لقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري” شائعة غير صحيحة.



وأضاف السحيباني أن دوريات الأمن، تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠٠هـ، تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالحادثة.