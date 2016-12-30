الليث يفترس الباطن بالثلاثة

فيصل الخليل – الرياض – فجر :

تواصلت لقاءات الجولة ال15 من دوري جميل بلقاء الشباب بضيفه الباطن وانتهاء اللقاء بفوز الشباب بثلاثة أهداف لهدف

الشباب نجح في التقدم بالدقيقة 37 عبر قائده أحمد عطيف مُستغلًا كرة عبدالمجيد الصليهم التي تجاوزت الحارس مزيد العنزي، لتتهادى الكرة سهلة أمام عطيف الذي لم يُفوّت الفرصة وسجّل هدفه الأول هذا منذ عام 2012 ومنح الليوث الفرصة لدخول الاستراحة وهم بالمقدمة.

في الدقيقة 58 أضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للشباب بتسديدة يسارية مُستغلًا مجهودات وبينية ذهبية من القائد أحمد عطيف، وقبل النهاية بربع الساعة قلّص المهاجم البرازيلي جورج سيلفا النتيجة للباطن من علامة الجزاء، لتصبح النتيجة 2/1 للشباب.

الأسطا أنهى كل شيء لمصلحة الشباب وسجّل الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة بضربة رأس مُستغلًا ركنية عبدالعزيز البيشي، بالدقيقة 90+2 منح مشاري المشاري ركلة جزاء ثانية للباطن لكن البديل الباطناوي سهو المطيري لم يستغلها وسط تألق منصور جوهر الحارس الثالث للشباب والأساسي هذا اليوم.

بقية اللحظات مرّت من دون جديد يُذكر، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة 3/1 ويرفع الليث رصيده إلى 25 نقطة ويضمن دخول فترة توقف الشتاء خامسًا بالترتيب، فيما بقيَ الباطن في المركز الحادي عشر بـ13 نقطة.