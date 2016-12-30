هذه الأطعمة تساعدك على نومٍ هادئ

وكالات – فجر

قد تسبب أعباء الحياة وضغوط العمل حالة من الأرق لدى البعض، يعجز معها عن النوم بشكل هادئ خلال الليل.

ولذلك نصح موقع “بولد سكاي” بتناول بعض الأطعمة والمشروبات وتجنب أخرى من أجل الاستمتاع بنوم هادئ على النحو التالي:

1 – الحليب: يحتوي الحليب على مركب التربتوفان الذي يساعد الجسم على الاسترخاء، كما يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين المهدئ.

2 – البطاطا الحلوة: لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم، فإن البطاطا الحلوة من الأطعمة التي تساعد على النوم.

3 – الموز: يحتوي الموز على الماغنيسيوم والبوتاسيوم المساعدين على النوم بشكل أفضل.

4 – الكرز: يساعد تناول حفنة من الكرز قبل النوم على الخلود إلى النوم بشكل أسرع، لأنه يحفز إفراز هرمون الميلاتونين والذي يسبب الإحساس بالنعاس ليلاً في الظلام.

5 – الكينوا: تحتوي الكينوا على كربوهيدرات معقدة، لذا فهي تساعد على النوم بشكل أسرع.

كما نصح الموقع بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة والتي تسبب الأرق طوال الليل، كذلك نصح بعدم تناول الأطعمة الحارة التي تسبب ارتجاع حمض المعدة وتعيق الاسترخاء والنوم الهادئ.