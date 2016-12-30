“صحة الرياض” تُنفّذ ورشة عمل لأطباء المشورة ومنسقي برامج فحص الزواج الصحي

صالح الذياب – فجر

نظّمت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الصحة العامة ورشة عمل عن برنامج الزواج الصحي بعنوان “الفرق بين الشخص السليم والمصاب”، في القاعة الكبرى بمبنى صحة الرياض، بحضور مدير البرنامج بوزارة الصحة الدكتور مازن طبيخ وأطباء المشورة ومنسقي البرنامج في مراكز الفحص.

وأوضحت الدكتورة زينه الشهري مدير برنامج فحص بصحة الرياض أن الهدف من إقامت ورشة العمل التعريف بالبرنامج وأهدافه وتدريب منسقي البرنامج في المستشفيات التي تجري الفحص على المقبلين بالزوج آخر المستجدات في البرنامج مشيرة إلى أن عددالمراكز التي يتم من خلالها إجراء الفحص ١٧بمنطقة الرياض منها ٤ مراكز داخل الرياض وهي مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان واليمامة ومستشفى الملك سلمان و١٣ مركز خارج الرياض.

وقالت أن وزارة الصحة أقرت فحص للمبقبلين على الزواج عام ١٤٢٥ واقتصر الفحص على فقر الدم المنجلي واللثلاسميميا وفي عام ١٤٢٩ تم إضافة المزيد كن الفحوصات لتشمل الكشف عن الإصابة بفيروس نفص المناعة المكتسبة وفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب) و(ج)، وتم إطلاق تسميته فحص برنامج الزواج الصحي ، لافته إلى أنه إذا كانت الفحوصات سليمة يتم الحصول على شهادات موافقة بإتمام إجراءات الزواج .

أما في حالة وجود إصابة بمرض معدي لأحد الأزواج يتم تحويل المصاب إلى عيادة متخصصة لعلاجه ولا يتم إعطائه شهادة بالموافقة.