ضبط 50 كيلوجراما من قرون “وحيد القرن” بحقيبة مجهولة بفيتنام

وكالات – فجر

أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة بأن السلطات الفيتنامية ضبطت 50 كيلوجراما من العاج في حقيبة سفر على متن رحلة للخطوط الجوية الكينية قادمة من نيروبي في المطار الرئيسي بهانوي.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية عن مسؤول بالجمارك قوله: ” مازالت القرون المضبوطة جديدة ربما تعود إلى وحيد القرن الأفريقي الأسود “، مضيفا أن أسعار السوق السوداء للشحنة المضبوطة تبلغ نحو 890 ألف دولار.

وعثرت السلطات على 12 قرنا سليما داخل الحقيبة إلى جانب سبع قطع محطمة من القرون. وقال المسؤول إنه من غير المعتاد اكتشاف الكثير من القرون السليمة في شحنة مضبوطة.

ولم يتم اعتقال أحد نظرا لعدم التعرف على مالك الحقيبة أو مستقبلها.

تعد فيتنام أكبر مستهلك لقرون وحيد القرن في مختلف أنحاء العالم. ويعتقد البعض أنها تنطوي على فوائد طبية وأنها من المنشطات الجنسية، كما أنها تعتبر كرمز للمكانة.