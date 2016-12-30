“تحلية المياه” تُزيد حصة منطقة المدينة المنورة من المياه المُحلّاة

متابعات – فجر

تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة زيادة كميات المياه المنتجه والمصدرة لمنطقة المدينة المنورة بما يقارب 100 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

وأوضحت المؤسسة أنه تم التخطيط والترتيب لأعمال الربط للكميات الإضافية مع خطوط مياه النقل لأعمال قد تستغرق 46 ساعة عمل متواصلة، بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعه 30-3-1438 وذلك بعد التنسيق التام مع مديرية المياه في منطقة المدينه المنورة لأخذ كافة الاحتياطات وتقليل نسبة انخفاض كميات المياه المصدره خلال فترة اعمال الربط.

وأبانت المؤسسة أن جهودها مستمرة في زيادة كميات المياه المحلاة وتحسين كفاءة الإنتاج في كافة محطاتها العاملة.