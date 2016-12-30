مقتل كويتي على يد وافد من جنسية عربية بحفر الباطن

متابعات – فجر

ألقت الجهات الأمنية القبض على وافد من جنسية عربية أقدم أمس على قتل كويتي بآلة حادة في مخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم شمال حفر الباطن.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه عند الساعة الرابعة من مساء أمس تبلغت شرطة محافظة حفر الباطن من مواطن خليجي أنه أثناء قدومه لزيارة عمه والمتواجد بمخيمه الواقع بمنطقه صحراوية على بعد ٥٠ كلم شمال حفر الباطن عثر عليه متوفياً إثر تعرضه لإصابة شديدة بالرأس.

وأضاف العقيد الرقيطي أن المختصون بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي، وتوصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري للمتورط في جريمة القتل، واتضح أن الجاني وافد عربي عشريني.

وأردف أن القاتل اعتدى على المجني عليه بأداة حادة وأصابه في رأسه، إثر خلاف نشب بينهما واستولى على مركبته وهرب من موقع الجريمة.

وأشار العقيد الرقيطي إلى أنه من خلال تحريات موسعة تم التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه، وأقر بارتكابه الجريمة وأرشد على مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية وجرى إيقافه تمهيداً لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام.