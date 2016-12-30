القبض على 6 أشخاص قاموا بسرقة عدة حسابات بنكية بجدة

متابعات-فجر:

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، اليوم الجمعة ، تفاصيل سرقة عدة حسابات بنكية بجدة ، مبينا أن الشرطة باشرت القضية بعد تلقيها عدة بلاغات حول عمليات “احتيال بنكي”، حيث تبين أن المتهمين في العملية يقومون بـ”تركيب أجهزة إلكترونية على أجهزة السحب الآلي (الصرافات) التابعة للبنوك في محافظة جدة، لسرقة معلومات بطاقات العملاء”.

وأوضح أنه تم وضع خطة أمنية للتأكد من عدد الأشخاص الذين ينفذون هذه الحوادث، بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغات بحوادث مماثلة في محافظات أخرى.

وفي ضوء تلك البلاغات تم تكوين فريق عمل أمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، والقيام بسلسلة إجراءات بحثية ومراقبة البنوك، وعمل جولات ميدانية على ماكينات الصرافات الآلية بغرض ضبط الجناة.

وتم تحديد الاشتباه في ستة أشخاص (من جنسية آسيوية)، عثر بحوزتهم على قطع عبارة عن قارئ معلومات وشريط لاصق مطابق لما عثر عليه سابقًا، وتبين أنهم قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة تجارية، فجرى إيقافهم وتسليمهم لمركز الشرطة المختص تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.