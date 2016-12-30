الداخلية تنظم دورة تدريبية للمراجعين الداخليين بالأجهزة الحكومية

متابعات-فجر:

انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرامية إلى المساهمة في النهوض بمهنة المراجعة الداخلية وتفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال التطوير والتدريب, والحاقاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين والتي تفضل سموه الكريم بالموافقة عليها والهادفة إلى تقديم برامج تدريبية للمختصين بإدارات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية, وتطوير الأدلة والاجراءات الاسترشادية لإدارات المراجعة الداخلية للنهوض بأداء المراجعين الداخليين من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بأداء عملهم بكفاءة وفاعلية.

وحيث نظمت وزارة الداخلية الدورة الثانية بعنوان (ممارسة التدقيق الداخلي) بالتعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين نفذت بنادي ضباط قوى الأمن , وتم تخصيص المقاعد التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالقطاعات الأمنية والأجهزة الحكومية المختلفة.

ويأتي تنفيذ هذه الدورة ليؤكد المساهمة الرائدة لوزارة الداخلية لمشاركة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – يحفظه الله-.