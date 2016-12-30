وزير الخارجية الروسي يعلن طرد 35 دبلوماسي أمريكي

متابعات-فجر:
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن روسيا قررت طرد 35 دبلوماسياً أمريكياً.
جاء ذلك رداً على طرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 35 دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة.
متابعات-فجر:
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن روسيا قررت طرد 35 دبلوماسياً أمريكياً.
جاء ذلك رداً على طرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 35 دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة.
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