هندوراس… عمق أمريكا الوسطى

متابعات-فجر:

جمهورية هندوراس التي تقع في أمريكا الوسطى، يحدها من الشمال البحر الكاريبي، ومن الشمال الغربي دولة جواتيمالا، ومن الجنوب الغربي السلفادور، ومن الجنوب نيكاراجوا والمحيط الهادئ. احتلها الأسبان، واستخدموا ثلاثة أسماء للإشارة إليها؛ في البدء جيامورس وفقاً لتسمية كولومبوس والذي اكتشفها عام 1502، كما سُميت هيجوراس (القرع الذي يأتي من شجرة جيكارو Jicaro) ، وكثير منها عُثر عليها طافية في المياه الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لهندوراس.

أما تسميتها هندوراس، فهي تعني باللغة الاسبانية “العمق”، مأخوذة من قول كولومبوس: “الحمد لله أننا خرجنا من تلك الأعماق”، وقيل أنها لفظة نمساوية تعنى المرسى، وقد كان يقطنها قديماُ عدد من القبائل المتنوعة في ثقافتها ولغتها، أهمها وأقواها قبائل “المايا” الشهيرة التي أنشأت حضارة من أقدم حضارات العالم، وبنوا مدينتهم المقدسة وعاصمتهم الاحتفالية في كوبان في الجزء الغربي من هندوراس.

ومناخ هندوراس استوائي حار صيفاً ومعتدل في المرتفعات، ودافئ في فصل الشتاء، وتتساقط فيها الأمطار طوال العام، وتتميز المناطق الوسطى والجنوبية بارتفاع درجة الحرارة وقلة الرطوبة النسبية مقارنةً بالساحل الشمالي، كما ينتمي المناخ إلى الطابع المداري الرطب، غير أن الارتفاع عدل من حرارتها، ففي المناطق المنخفضة ترتفع الحرارة وتزيد الأمطار وتنمو بها الغابات المدارية وحشائش السافانا.

تتميز هندوراس بازدهار الحياة البرية وغناها بأنواع مختلفة من الطيور والحيوانات والنباتات؛ فتضم أكثر من ستة ألاف نوع من النباتات الوعائية، منها 630 من فصيلة الأوركيد، ويقطنها نحو 250 من الزواحف والبرمائيات، وأكثر من 700 نوع من الطيور، و 110 نوعا من الثدييات، نصفهم من الخفافيش، مما جعلها تستحق أن تضاف إلى قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو في عام 1982.