مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مستشفيات تعز بالمشتقات النفطية

واس – فجر :

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً لمستشفيات تعز بالمشتقات النفطية، حيث وصلت أمس الشحنات إلى المستشفيات لتستأنف عملها وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت نائبة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز د. إيلان عبدالخالق أن مادة الديزل المخصصة لمستشفيات المظفر والجمهوري والسويدي وصلت، مشيرة إلى أنه تم الترتيب لتقديم مادة الديزل لكل مستشفيات المدينة شهرياً وبشكل مستمر حسب الكميات المخصصة لكل مستشفى، وأن الكميات الخاصة بمستشفى الثورة في طريقها للوصول إلى تعز في وقت قريب.

وتقدمت بالشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مفيدة أن هذه المساعدة ستسهم في إعادة تشغيل المستشفيات المستهدفة.