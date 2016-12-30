“سامسونج” تكشف الغطاء عن شاشتها المكتبية الجديدة

متابعات – فجر :

كشفت شركة سامسونج عن شاشتها المكتبية الجديدة “سي إتش 711” CH711، التي تمتاز بأنها منحنية وتدعم تقنية “النقطة الكمومية” Quantum Dot التي توفر ألوانًا أفضل بنسبة 125% لطيف ألوان sRGB وكفاءةً في استهلاك الطاقة.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان صحفي إنها تعتزم عرض الشاشة الجديدة بقياسيها 27 و 31.5 بوصة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الذي تنطلق فعاليته يوم الخميس المقبل بمدينة لاس فيجاس الأميركية.

وأضافت سامسونج أن شاشتها “سي إتش 711” المنحنية وبتقنية “النقطة الكمومية” الجديدة صُممت مع أخذ اللاعبين بعين الاعتبار. ومن المقرر طرحها تجاريًا مطلع عام 2017.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة، التي تمتاز بهيكلها الأبيض اللون، تأتي بدقة 2560×1440 بكسلًا وبانحناء يبلغ نصف قطر دائرته 1,800 ميلليمتر، وزاوية عرض بواقع 178 درجة.

وقالت سامسونج إن شاشتي الألعاب المنحنيتين اللتين كشفت عنهما نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، “سي إف جي 70” CFG70 و “سي إف 791” CF791، ستُعرضان أيضًا خلال معرض CES 2017.

كما تعتزم الشركة عرض ما قالت إنها “الموجة المقبلة من الشاشات عالية الدقة، والتي من المقرر طرحها مطلع 2017″، بما في ذلك: شاشة “يو إتش 750” UH750 بقياس 28 بوصة والموجهة لقطع الألعاب والتي تدعم تقنية “النقطة الكمومية” وتأتي بالدقة الفائقة “يو إتش دي” UHD بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وستعرض سامسونج أيضًا شاشة “إس إتش 850” SH850 التي تأتي بقياسين، هما: 23.8 و 27 بوصة، وبدقة 2560×1440 بكسلًا.