“صندوق التنمية العقـارية” يُدرج “124 ألـف” مقترض فـي قوائم “سمـة”

متابعات – فجر :

أدرج صندوق التنمية العقارية نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.

يأتي ذلك بعد أن أبرم الصندوق اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، وجرى على ضوئها إدراج المتعثرين في سداد قروض الصندوق ضمن قائمة “سمة”، لرفع إيرادات الصندوق والمساهمة في انتظام إصدار دفعات القروض الجديدة لقوائم الانتظار خلال العام الجاري.

ويبلغ عدد المستحقين للسداد في آخر إحصائية للصندوق نحو 124.4 ألف متأخر في السداد، بإجمالي أموال مستحقة نحو 30 مليار ريال لمصلحة التنمية العقاري.

وأدى تأخر المواطنين في سداد مبالغ أقساط مستحقة لمصلحة صندوق التنمية العقارية، إلى انعكاسات سلبية على المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، وذلك بحرمان أكثر من 60 ألف شخص من الاقتراض، وفقا لتأكيدات مسؤول في صندوق التنمية العقارية بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأرجع المسؤول، تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين، إلى أنه يعكف حاليا على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبينا أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبا.