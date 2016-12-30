مصرع شخص وإصابة 14 آخرين إثر انفجار سحابة غاز ب “مكة المكرمة”

متابعات-فجر :

لقيّ شخص مصرعه وأصيب ١٤ آخرين اليوم في حادث انفجار سحابة غاز في مقر عمال إحدى الشركات الخاصة،

وأوضح الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً مفاده اشتعال النار في مطبخ إحدى الشركات الخاصة بوادي ملكان على طريق غير المسلمين وعند وصول وحدات الدفاع المدني.

وأضاف أن الحادث عبارة عن انفجار سحابة غاز بداخل موقع معد كمطبخ لعمال الشركة نجم عنه إصابة 14 شخص بإصابات متفاوتة وحالة وفاة انه جرى نقل الحالات للمستشفيات بالتنسيق مع الجهات الإسعافية.

كما باشر فريق التحقيق أعماله حول مسببات الحادث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.