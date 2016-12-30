“قطر” ترحب بمقترحات كيري الحلول النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

متابعات-فجر :

أعربت قطر عن ترحيبها بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، عبر بيان لها أمس الخميس، إن “هذه المقترحات تتسق مع أغلبية قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وأكدت دعم دولة قطر “للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وجددت الخارجية التأكيد على “ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وفي خطابه أمس، دعا كيري الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ 6 مبادئ كخارطة طريق إلى “مفاوضات جدية” من أجل السلام تشمل الاعتراف بحدود دولية أساسها خطوط عام 1967 المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 242، ونصت إحدى هذه المبادئ على “إنهاء النزاع حول جميع القضايا العالقة بما يسمح لتطبيع العلاقات وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع كما حددته المبادرة العربية للسلام”.

وتنص “مبادرة السلام العربية” على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

ويطالب الجانب الفلسطيني بإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن إسرائيل تصر على اعتبار القدس الشرقية والغربية عاصمة لدولتها.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.