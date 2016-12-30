“دي ميستورا” يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

متابعات-فجر :

وأكد المبعوث الأممي أن تطبيق وقف إطلاق النار سيساهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى عموم سوريا، فضلاً عن إنقاذ أرواح المدنيين.

وأعرب عن أمله في أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار أرضية لإجراء محادثات مثمرة في أستانة (العاصمة الكازاخية).

وكان بيان صدر أمس الخميس عن وزارة الخارجية التركية، أعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا، يبدء تطبيقه منتصف هذه الليلة 30 ديسمبر.

وأوضح البيان أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية ليست جزءا من الاتفاق، وأن تركيا وروسيا تضمنان تطبيقه.

ويعقب وقف إطلاق النار محادثات سلام في أستانة يشارك فيها النظام السوري والمعارضة.

رحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستفيان دي ميستورا، أمس الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة، الذي يبدأ منتصف هذه الليلة، بضمانة تركية روسية.

وقال دي ميستورا إن وقف إطلاق نار شامل في سوريا يعتبر الحجر الأساس لإطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد المبعوث الأممي أن تطبيق وقف إطلاق النار سيساهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى عموم سوريا، فضلاً عن إنقاذ أرواح المدنيين.

وأعرب عن أمله في أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار أرضية لإجراء محادثات مثمرة في أستانة (العاصمة الكازاخية).

وكان بيان صدر أمس الخميس عن وزارة الخارجية التركية، أعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا، يبدء تطبيقه منتصف هذه الليلة 30 ديسمبر.

وأوضح البيان أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية ليست جزءا من الاتفاق، وأن تركيا وروسيا تضمنان تطبيقه.

ويعقب وقف إطلاق النار محادثات سلام في أستانة يشارك فيها النظام السوري والمعارضة.