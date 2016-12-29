طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا من أمريكا

وكالات – فجر

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن اتخاذ إداراته قراراً بطرد 35 دبلوماسيا روسيا، وأمهلتهم الإدارة 72 ساعة للمغادرة البلاد، وأوضح أوباما بحسب وكالة رويترز، أن طرد الدبلوماسيين الروس يأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أميركيين في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح أوباما، أن الإجراءات ضد روسيا ردا على محاولتها الإضرار بالمصالح الأميركية، مبيناً أن العقوبات شملت 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان، بالإضافة لثلاثة شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات الروسية.

من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية ستلحق أضرارا كبيرة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.