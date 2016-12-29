بثلاثية الفيصلي يضرب مرمى القادسية

متابعات – فجر

حقق الفيصلي فوزاً غالياً على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري جميل للمحترفين، وتقدم القادسية عن طريق عبدالمحسن فتح الله عند الدقيقة 19 وأدرك لويز غوستافو التعادل للفيصلي من ركلة جزاء عند الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .

وفي الشوط الثاني تمكن ايفيرالدو ستوم من تسجيل هدفين عند الدقيقتين 67 و85 ليتقدم الفيصلي 3-1 قبل أن يسجل متعب النجراني الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز مهم للفيصلي 3-2 رفع به رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز العاشر.