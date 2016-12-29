مصرع 4 واصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم بالطائف

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لفظ أربعة أشخاص انفاسهم الاخيرة وأصيب أربعة آخرون، جميعهم من عائلة واحدة، إثر انقلاب مركبتهم، الخميس (29 ديسمبر 2016)، بعد اصطدامها بشاحنة بطريق الرياض بالقرب من العطيف.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات بالهلال الأحمر بالطائف تلقت بلاغًا من مواطن عن وجود حادث انقلاب، وبه عدد من الإصابات، وذلك على طريق الرياض بعد العطيف، وذلك بعد محطة ساسكو باتجاه الرياض.

وأوضح الثبيتي أن العمليات وجهت ثلاث فرق إسعافية وفرقة إسعاف متقدم، وعند وصول أول فرقة أفادت بأن بالموقع ثماني حالات؛ أربع منها انتقلت إلى رحمة الله، وأربعة أصيبوا بإصابات خطيرة، وفي ضوء ذلك تم توجيه فرقة نقل غير إسعافي لنقل الوفيات، وتقديم الخدمة الإسعافية لجميع الإصابات الخطيرة ونقلها لمستشفى الأمير سلطان العسكري.