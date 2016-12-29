«الطاقة» تنفي رفع الدعم الحكومي غداً

فجر- متابعات:

قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعليقا على انتشار أنباء عن رفع الدعم الحكومي عن الطاقة غداً، “أنه سيتم ذلك بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ”.

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